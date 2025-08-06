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Лицензионный контроль по...

Лицензионный контроль по дезинфекции будут проводить через приложение «Инспектор»

06.08.2025
14:53
Дина Коблова
Роспотребнадзор предложил изменить Правила проведения лицензионного контроля по дезинфекции и Положение о лицензировании деятельности по использованию патогенов. Согласно изменениям, профилактические визиты можно будет проводить дистанционно через приложение «Инспектор», а лицензиаты лишатся права отказаться от обязательных проверок.
Фото: freepik

Роспотребнадзор предложил внести изменения в Постановление Правительства РФ № 337 от 20.03.2024. Проект постановления выставлен на публичное обсуждение до 26 августа.

Согласно документу, профилактические визиты будут проводиться по инициативе лицензирующего органа (обязательные) или по запросу самого лицензиата в формате беседы на месте, по видеосвязи или через мобильное приложение «Инспектор». Фотосъемки и видеозаписи во время проверок обязательно проводятся через приложение «Инспектор», исключением являются случаи, связанные с государственной тайной.

Также признается утратившим силу пункт о том, что лицензиат вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом лицензирующий орган не позднее чем за три рабочих дня до дня его проведения.

Аналогичные изменения предлагается внести в Положение ‎о лицензировании деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (утверждено Постановлением Правительства РФ № 46 от 25.01.2022). Проект также проходит обсуждение до 26 августа.

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