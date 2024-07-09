Лицензирование производства БМКП предложили продлить до 2030 года

Минздрав предложил внести изменения в Постановление Правительства РФ № 1184 от 03.10.2018 ‎«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов». Проект постановления проходит стадию общественного обсуждения до 23 июля.

Согласно документу, лицензирование производства биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) продлят до 1 сентября 2030 года. Также предлагается обеспечить возможность представить заявление о предоставлении разрешения на производство и применение БМКП в соответствующем разделе портала госуслуг.

В случае принятия постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, за весь период реализации госуслуги «Лицензирование деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов» (с 2019 по 2023 год) было подано 23 заявления, из них выдано 5 лицензий.

Ранее Росздравнадзор отменил несколько форм документов для лицензирования деятельности по БМКП.