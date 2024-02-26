Лицензирование услуг по дезинфекции начнется с 1 сентября 2024 года

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе на 1 сентября 2024 года даты, с которой компаниям нужно будет получать лицензию для деятельности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Подать документы о предоставлении лицензии на оказание услуг по уничтожению насекомых и грызунов можно будет с 1 сентября 2024 года (вместо 1 марта 2024 года), а контролировать наличие лицензии будут с 1 марта 2025 года. Таким образом бизнес успеет подготовиться к получению лицензий.

В 2021 году Роспотребнадзор предложил добавить работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в перечень видов деятельности, на проведение которых необходимо получать лицензию. В ведомстве сочли, что эта мера поможет улучшить эпидемиологическую обстановку в связи со вспышками инфекционных заболеваний после некачественной дезинфекции. Законопроект внесли в Госдуму, а в мае 2023 года поправки утвердил Путин.