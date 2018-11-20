«Лидеры мнений» из соцсетей эффективно продвигают лекарства

На конференции Pharma Push To Action Online 5 декабря рекламные агентства презентовали как традиционные маркетинговые технологии, работающие в соцсетях, так и IT-новинки.

Генеральный директор агентства Primax Digital Роман Куликов выделил три вида авторитетов, помогающих продвижению товара в социальных сетях. Мега-авторитеты – звезды кино и телевидения, макроавторитеты – известные потребителю профессионалы отрасли и микроавторитеты – блогеры с большим числом подписчиков в соцсетях.

Исследовательская компания Nielsen выявила, что «маркетинг влияния» способен увеличить ROI (коэффициент возвратных инвестиций) в разы. Роман Куликов отмечает, что самой популярной сетью сегодня является Инстаграм, а ряд блогеров в возрасте 20–30 лет имеют более 1–2 млн подписчиков.

«Если речь идет о продвижении противопростудных, сезонных ОТС-препаратов, то правильней сместить акцент на 5–10 блогеров и в меньшей степени на макроавторитетов, у которых 200–500 тыс. подписчиков», – говорит г-н Куликов. По его мнению, сегодня лидеры мнений дают больший эффект, чем нативная реклама. Средняя стоимость одного просмотра в Инстаграм у известных блогеров колеблется в диапазоне 20–40 копеек, а охват аудитории достигает до 1 млн уникальных просмотров.

При этом важно, чтобы заказчик убедился в профессионализме рекламного агентства. Оно должно уметь выявлять фейковые подписки и комментарии, соотносить имидж блогера с продуктом, а также прорабатывать сценарий ролика от лица блогера.