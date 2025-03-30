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Лидеры отрасли соберутся на...

Лидеры отрасли соберутся на конференции «PROекции Будущего 2025» 

30.03.2025
10:00
Ольга Коберник
Эксперты фармацевтического рынка обсудят ключевые вопросы отрасли на XVIII конференции «Фармацевтического вестника» «PROекции Будущего». Она пройдет 10—12 сентября в отеле Pullman Сочи Центр 5*. Мероприятие состоится при поддержке крупнейших профильных ассоциаций. Топ-менеджеры фармкомпаний, руководители аптечных сетей и дистрибьюторов, аналитики и юристы представят свое видение рынка и перспектив его развития.

Осенний деловой сезон откроют «PROекции Будущего» — одно из ключевых событий года, где встречаются те, кто определяет завтрашний день фармотрасли. Лидеры отрасли объединят усилия, чтобы выработать новые идеи и определить векторы развития. Они обсудят ключевые вызовы, обменяются опытом и выработают план действий в разрезе быстро меняющихся трендов и нормативной практики.

Конференция пройдет очно в трехдневном формате: в первый день участники соберутся для неформального общения перед стартом деловой программы.

Панельные дискуссии и специальные сессии по профильным, но критически важным вопросам фармацевтической практики ждут участников 11 сентября. Сессии, включающие практико-ориентированные форматы, специальные треки и обмен опытом, пройдут в заключительный день встречи.

Ожидается участие более 150 делегатов, включая топ-менеджмент ведущих фармкомпаний, дистрибьюторов и аптечных сетей. «PROекции Будущего — это платформа, где рождаются коллаборации. В 2025 году мы делаем ставку на диалог между производителями, дистрибьюторами и аптечным сегментом: только объединив усилия можно выработать парадигму стабильного развития фармацевтического рынка. «PROекции Будущего — это площадка, где рождаются партнерства и решения, определяющие будущее рынка», — отметила главный редактор «Фармацевтического вестника» Оксана Григорьева.

Как проходила конференция в феврале, смотрите в нашем репортаже.

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