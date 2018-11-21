Лидирующие группы ОТС-препаратов в рознице, I-III кв. 2018 г.

12:46
27 ноября 2018
237

По итогам трех кварталов 2018 г. в рейтинге EphMRA (2 уровня) среди безрецептурных препаратов оказались лидирующими противопростудные и противокашлевые средства.

Максимальные аптечные продажи в группе EphMRA R5 продемонстрировал бренд «Терафлю» производства «ГСК». За группой препаратов против простуды следуют средства для лечения заболеваний носа, лидером которой стал «Тизин» от «Джонсон & Джонсон». Замыкают тройку препараты для лечения заболеваний горла. Наибольший объем продаж в этой группе за рассматриваемый период принадлежит бренду «Стрепсилс» от компании «Рекитт Бенкизер».

Источник: AlphaRM

Персоны
Литвинова Татьяна
AlphaRM

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
21.11.2018
Аптечные продажи ЛП (OTC) и лидеры в детализации по ценовым сегментам, I-III кв. 2018 г.
23.10.2018
После ЧП с медикаментозным отравлением детей аптеки Ставропольского края ждут проверки
15.10.2018
Депутаты Волгодонска предлагают дисквалифицировать фармацевтов за продажу аптечных наркотиков
Популярное
22.11.2018
«Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 48
5133
21.11.2018
Депутаты приняли закон, ужесточающий порядок ввода лекарств в гражданский оборот
2559
Вчера
«ФармNEWS»: РАФМ «Фармацевтический рынок России. Промежуточные итоги»
2542
Вчера
Введение лекарственного страхования – дополнительная нагрузка на штат аптеки
2530
23.11.2018
Для выписки инсулина пациентке пришлось вызывать в больницу полицию
20362