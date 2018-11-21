Лидирующие группы ОТС-препаратов в рознице, I-III кв. 2018 г.

Максимальные аптечные продажи в группе EphMRA R5 продемонстрировал бренд «Терафлю» производства «ГСК». За группой препаратов против простуды следуют средства для лечения заболеваний носа, лидером которой стал «Тизин» от «Джонсон & Джонсон». Замыкают тройку препараты для лечения заболеваний горла. Наибольший объем продаж в этой группе за рассматриваемый период принадлежит бренду «Стрепсилс» от компании «Рекитт Бенкизер».

Источник: AlphaRM