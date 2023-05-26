«Лига защитников пациентов» прекратит консультации пациентов
С июня «Лига защитников пациентов» прекратит консультирование по «горячей линии». Это связано с недостатком финансирования, сообщил президент организации.
Общественная организация «Лига защитников пациентов» прекращает консультирование пациентов. Об этом сообщил ее президент Александр Саверский на 16-м Всероссийском конгрессе «Право на лекарство», организованном лигой.
Он пояснил, что организация последние восемь лет существовала за счет конгрессов, и в основном за счет спонсорских пожертвований, которые, в свою очередь, не сильно влияли на контент конгресса.
По словам Саверского, из-за ухода западной фармы у организации резко сократилось финансирование. Он также указал, что организация не получает поддержку со стороны государства и не берет деньги с пациентов. С 1 июня организация прекратит консультирование по «горячей линии». Это произойдет впервые за 23 года, уточнил Саверский.
«Если ситуация не изменится, то может оказаться, что этот конгресс последний и «Лига пациентов» может перейти в такое латентное состояние, в котором она уже была несколько раз за свое существование», — отметил Саверский.
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