Локализованные иностранные фармкомпании вносили основной вклад в российский фармпром

Фармацевтические компании, локализованные в России, за первые семь месяцев 2024 года отгрузили порядка 2,37 млрд упак. готовых лекарственных препаратов на сумму 462,5 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Как сообщили в компании RNC Pharma, объем производства готовых лекарств в России по итогам периода с января по июль вырос в стоимостном выражении на 16% (в рублях) относительно аналогичного периода прошлого года. Натуральная динамика была меньше денежной: за год объем произведенных препаратов увеличился на 4,6% (в упаковках). Вклад в динамику разных типов компаний, по данным экспертов, сильно различался.

Все фармкомпании, производящие препараты на территории России, аналитики делят на три типа: локализованные иностранные производители (на собственных и контрактных площадках, например: «Гедеон Рихтер», «Новартис», «Сервье»), российские компании с иностранными собственниками («Акрихин», «Верофарм») и чисто отечественные предприятия («Фармстандарт», «Биннофарм», «Озон»). Деление это условное, в том числе из-за запутанной структуры собственности отдельных компаний, а также периодической смены собственников регудостоверений.

С точки зрения абсолютного объема в России преобладают отечественные производители: в анализируемом периоде они обеспечивали 83,4% общего натурального объема производства. Максимальные значения аналитики фиксировали в 2020 году, тогда российские фармкомпании обеспечили 86,6% от суммарного объема. Это было связано с пандемией и массовым ростом спроса на отдельные препараты, которые были включены во Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Затем доля подобных компаний снизилась в пределах нескольких десятых процента.

Доля категории российских производителей с иностранным собственником увеличилась в 2021 году, а затем на протяжении 2,5 года оставалась практически неизменной. В 2023 году они обеспечивали около 7,6% общего объема, а по итогам семи месяцев текущего года — 7,3%. По сравнению с январем—июлем прошлого года натуральный объем производства препаратов этих предприятий снизился в среднем на 3,5%.

Основной же вклад в динамику российского фармпрома в январе—июле 2024 года вносили локализованные в разных форматах иностранные компании, которые обеспечили выпуск 9,3% произведенной продукции. После небольшого провала в 2022 году, который аналитики связывают с санкционными процессами и изменением формата работы отдельных иностранных компаний, последовал заметный рост активности. В итоге на протяжении 1,5 года эта категория производителей растет опережающими темпами. По итогам 2023 года они обеспечили прирост выпуска на уровне 3% (в упаковках), а в январе—июле 2024 года показали 8,9%, фактически определяя общую отраслевую динамику.

Структура производства лекарственных препаратов в России отечественными и иностранными фармкомпаниями, %, упак.*

*включая выпуск лекарств иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках