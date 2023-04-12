MSD и Eisai прекратили исследование комбинации препаратов против меланомы

MSD (в США и Канаде — Merck&Co) и Eisai прекратили III фазу испытания комбинации препаратов «Китруда» и «Ленвима» для лечения взрослых с нерезектабельной или метастатической меланомой. Исследование не показало улучшения общей выживаемости у пациентов, сообщается на сайте MSD.

По данным компании, решение о прекращении испытания было основано на результатах промежуточного анализа и рекомендации Независимого комитета по мониторингу данных.

При этом предыдущий промежуточный анализ относился к другой основной цели испытания — выживаемости без прогрессирования заболевания. Он показал статистически значимое улучшение в группе «Китруды» и «Ленвимы» по сравнению с группой «Китруды» и плацебо.

Также в MSD заявили, что еще одно испытание «Китруды» и «Ленвимы» III фазы не достигло своей основной цели — улучшения общей выживаемости при лечении колоректального рака или рака толстой кишки.

«Китруда» принадлежит к классу препаратов, называемых ингибиторами PD-1. Они работают за счет повышения способности иммунной системы организма обнаруживать опухолевые клетки и бороться с ними.

«Ленвима» — это ингибитор киназы, который блокирует определенные белки, помогающие раковым клеткам расти и делиться.

По оценкам MSD, в 2023 году в США будет диагностировано около 100 тыс. новых случаев меланомы, наиболее серьезной формы рака кожи. Также компания прогнозирует около 8 тыс. случаев смерти от этого заболевания.