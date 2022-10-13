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MSD и Moderna...

MSD и Moderna займутся разработкой персонализированной вакцины от рака

13.10.2022
12:06
Николай Соколов

Moderna и MSD разработают противоопухолевую вакцину для людей с меланомой. Препарат будет применяться вместе с «Китрудой» в качестве адъювантного лечения.

Moderna и MSD (в США и Канаде — Merck&Co) будут совместно разрабатывать и продавать персонализированную противоопухолевую вакцину. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Moderna. Данные по препарату под названием mRNA-4157 ожидаются в IV квартале этого года. Он нацелен на 34 уникальных антигена, ассоциированных с опухолью.

Сейчас его испытывают на 157 пациентах с меланомой, которые имеют высокий риск рецидива, вместе с «Китрудой» (пембролизумаб) в качестве адъювантного лечения. По словам президента Moderna Стивена Ходжа, основной конечной точкой является безрецидивная выживаемость в течение 12 месяцев.

Первоначально компании заключили соглашение в 2016 году. MSD выплатит Moderna 250 млн долл. и будет помогать в разработке и коммерциализации продукта. Компании разделят все расходы и прибыль поровну.

Поскольку объем рынка вакцин против COVID-19, как ожидается, сократится в последующие годы по сравнению с уровнем 2021 года, Moderna возлагает надежды на свои вакцины, не связанные с коронавирусом. К ним относятся препараты от гриппа и респираторно-синцитиального вируса, пишет Reuters.

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