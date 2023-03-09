MSD и Opko Health потратят почти миллиард на разработку вакцины от вируса Эпштейна—Барра

Компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) заключила соглашение с подразделением ModeX Therapeutics компании Opko Health для разработки вакцины против вируса Эпштейна—Барра (ВЭБ), сообщает Reuters.

Вакцина известна как MDX-2201, она воздействует на четыре различных белка вируса. «Эта кандидатная вакцина, нацеленная на четыре белка, которые ВЭБ использует для заражения клеток, воплощает в себе новый многоцелевой подход, разработанный учеными ModeX», — заявил президент и главный исполнительный директор ModeX и главный директор по инновациям Opko Гэри Набель.

Opko получит авансовый платеж в размере 50 млн долл., а также будет иметь право на промежуточные платежи в размере до 872,5 млн долл. и на лицензионные отчисления от продаж по всему миру. Общая сумма сделки таким образом превысит 922 млн долл.

«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с командой ModeX Therapeutics, чтобы применить наш опыт и знания и оценить потенциал MDX-2201 для защиты от вируса Эпштейна—Барра и других потенциально связанных c ним состояний», — заявили в MSD.

Вирус Эпштейна—Барра является основной причиной мононуклеоза, заболевания, которое передается воздушно-капельным путем и характеризуется лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени и селезенки. Пока что специфической терапии для лечения мононуклеоза не существует.