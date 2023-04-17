MSD купит Prometheus Biosciences за 11 млрд долларов

MSD (в США и Канаде — Merck&Co) купит Prometheus Biosciences за 10,8 млрд долл., об этом сообщается на сайте компании. Благодаря этой сделке американский производитель получит доступ к перспективному экспериментальному препарату от язвенного колита и болезни Крона и сможет расширить свои возможности в области иммунологии.

«Это позволит нам активно продвигаться в области иммунологии и, как мы думаем, обеспечит нам устойчивый рост вплоть до 2030-х годов, учитывая долгий срок действия патентов», — заявил генеральный директор MSD Роберт Дэвис.

По словам Дэвиса, препарат Prometheus под названием PRA023, который предназначен для лечения язвенного колита, болезни Крона и других аутоиммунных заболеваний, может принести MSD многомиллиардные продажи. Дэвис заявил: если сделка, как ожидается, будет закрыта в III квартале этого года, компания может запустить исследование препарата на поздних стадиях против язвенного колита в IV квартале этого или I квартале 2024 года.

Reuters пишет, что MSD концентрируется на сделках, чтобы справиться с потерей доходов, так как к концу десятилетия истекает срок действия патентов на иммунотерапию против рака «Китруда». Как раз к этому времени доход от препаратов, которые компания приобрела в рамках сделки с Prometheus, начнет поступать примерно в то время, заявил Дэвис.

Он сравнил эту сделку с приобретением Acceleron в 2021 году. «Я считаю, что теперь у нас очень сильный портфель в области кардиометаболических препаратов. Мы видим, что это приобретение Prometheus создаст аналогичный портфель в области иммунологии», — заявил он.