MSD купит производителя препаратов от рака Imago BioSciences за 1,35 млрд долларов

MSD (в США и Канаде — Merck&Co) заявила о том, что приобретет производителя лекарств от рака Imago BioSciences. Компания разрабатывает препараты для лечения заболеваний костного мозга. Общая сумма соглашения составит 1,35 млрд долл. По данным MSD, сделка с Imago будет закрыта в I квартале 2023 года.

Imago испытывает bomedemstat для лечения редкого типа опухолей, миелопролиферативных новообразований.

«Приобретение Imago расширяет наш портфель и укрепляет наше присутствие в развивающейся области гематологии», — заявил президент и главный исполнительный директор MSD Роберт М. Дэвис.

Reuters пишет, что таким образом компания планирует расширить портфель препаратов против заболеваний крови. В 2028 году MSD потеряет ключевые патенты на средство для иммунотерапии рака «Китруда» и ищет новые направления для инвестиций.

В прошлом году компания купила Acceleron Pharma за 11,5 млрд долл. MSD получила доступ к одобренному FDA препарату против анемии Reblozyl и экспериментальному препарату для лечения легочной артериальной гипертензии sotatercept.

Ранее в этом году Wall Street Journal сообщал, что MSD ведет предварительные переговоры о покупке биотехнологической компании Seagen, специализирующейся на препаратах от рака. Сумма потенциальной сделки по данным издания могла превышать 40 млрд долл.