MSD обвинила правительство США в нарушении конституции

Компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) подала в суд на правительство Соединенных Штатов, пишет Reuters. MSD выступает против введенного в прошлом году Закона о снижении инфляции (IRA), который обязывает фармкомпании согласовывать со страховщиками цены на препараты, которые они поставляют по государственной страховой программе Medicare.

Американские власти заявляют, что эта мера поможет тем, кто пользуется Medicare, экономить 25 млрд долл. ежегодно вплоть до 2031 года. Но MSD полагает, что фармпроизводителей заставят поставлять препараты по ценам ниже рыночных.

Компания утверждает, что такое требование нарушает часть Пятой поправки конституции США. Она требует от правительства выплаты справедливой компенсации за частную собственность, взятую для общественного пользования.

MSD назвала требования о переговорах со страховщиками «принудительными» и заявила, что они вынуждают производителей лекарств участвовать в «политическом театре кабуки» и делать вид, что переговоры являются добровольными. «Это не переговоры. Это равносильно вымогательству», — заявляет компания в иске.

Производитель лекарств также утверждает, что закон принуждает компании подписывать соглашения, признающие согласованные таким образом цены справедливыми. По словам представителя MSD, это нарушение права на свободу слова, которое гарантирует Первая поправка к конституции США.

«Мы уверены, что добьемся успеха в судах. В конституции нет ничего, что мешало бы Medicare вести переговоры о снижении цен на лекарства», – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.