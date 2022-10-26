MSD оштрафовали в Испании за борьбу с производителем дженериков

Компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) оштрафована в Испании за антиконкурентные действия, пишет FiercePharma. Испанская антимонопольная служба, Национальная комиссия по рынкам и конкуренции (CNMC), взыскала с компании 39 млн евро (38,45 млн долл.) за то, что та препятствовала выходу на рынок дженерика своего противозачаточного устройства NuvaRing.

Агентство заявило, что MSD использовала «обманные методы», чтобы помешать испанской Insud Pharma продавать свой прибор. По словам CNMC, американский производитель также получил постановление суда, запрещающее Insud производить свой дженерик в Испании. Но фактически оно запретило Insud продавать устройство в любой точке мира. «MSD применила в суде обманную стратегию, скрывая соответствующую фактическую и техническую информацию [об устройстве]», — постановила CNMC.

В ответном заявлении MSD отметила, что не согласна с этим решением и рассматривает возможность подать апелляцию. «Наши действия полностью соответствовали испанскому законодательству, и мы по-прежнему уверены, что закон и факты подтверждают нашу позицию», — заявил представитель компании.

FiercePharma пишет, что в последние годы Европа стала более бдительно относиться к антиконкурентным действиям производителей. В 2020 году Novartis и Roche были оштрафованы во Франции на общую сумму в 526 млн долл. за продвижение препарата против возрастной дегенерации желтого пятна «Луцентис». Французский регулятор заявил, что компании рассказывали про преимущества «Луцентиса» по сравнению с аналогичным и гораздо менее дорогим препаратом «Авастин» от Roche, который можно использовать не по прямому назначению для лечения заболевания.