MSD заключила контракт на 1,1 млрд долларов по разработке препарата от болезни Альцгеймера

MSD (в США и Канаде — Merck&Co) будет разрабатывать препарат от болезни Альцгеймера в сотрудничестве с Cerevance. Чтобы выявить новые терапевтические цели для лечения заболевания, компании будут применять запатентованную Cerevance технологическую платформу. Об этом пишет издание PharmaLive.

По условиям сделки MSD предоставила Cerevance аванс в размере 25 млн долл., взамен она получит лицензию на один актив, который сейчас находится на ранней стадии разработки. Cerevance будет иметь право на получение поэтапных платежей, в зависимости от стадий разработки и коммерциализации, на общую сумму около 1,1 млрд долл., если какой-либо созданный общими усилиями продукт выйдет на рынок.

Соглашение было заключено через несколько месяцев после того, как Cerevance опубликовала промежуточные данные по другому неврологическому заболеванию — болезни Паркинсона. В исследовании оценивалось пероральное соединение CVN424. Испытание показало, что лечение этим препаратом, разработанным на технологической платформе компании, способно сократить время «выключенного» времени у пациентов с болезнью Паркинсона. «Выключенный» режим у пациентов с болезнью Паркинсона характеризуется сохранением симптомов заболевания, несмотря на прием лекарств.

MSD несколько лет назад работал над экспериментальными ингибиторами фермента, расщепляющего белок (BACE). В 2018 году ингибитор ВАСЕ verubecestat потерпел неудачу в испытаниях III фазы для лечения болезни Альцгеймера. Внешний комитет по мониторингу данных остановил исследование пациентов с продромальной болезнью Альцгеймера после предварительного анализа данных о безопасности.