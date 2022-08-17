MSD заключила соглашение с Orna по разработке препаратов на основе кольцевой РНК

MSD (в США и Канаде — Merck&Co) заключила партнерское соглашение с компанией Orna Therapeutics, которая занимается разработкой технологий на основе кольцевых РНК. Сумма соглашения составит 3,5 млрд долл. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Компании будут заниматься разработкой программ по инфекционным и онкологическим заболеваниям, будут созданы вакцины и терапевтические средства. По условиям сделки Orna получит 150 млн долл. к III кварталу этого года. Компания, которая начала работу в 2021 году, сможет получить до 3,5 млрд долл. дополнительно по мере достижения определенных этапов, связанных с разработкой препаратов, их продажами и регуляторными аспектами.

Orna сохранит права на свою запатентованную технологическую платформу oRNA-LNP, которая создает кольцевые РНК из линейных РНК посредством самоциркуляризации.

Кольцевые РНК — это тип молекул РНК, концы которых замкнуты друг на друга. Они более стабильны in vivo по сравнению с линейной мРНК и могут продуцировать большее количество терапевтических белков в организме. Также кольцевая РНК обладает хорошим профилем иммуногенности. Синтезированные кольцевые РНК упакованы в специальные липидные наночастицы (LNP), которые предназначены для нацеливания на нужные ткани.

«Наша технология кольцевой РНК и новые решения для доставки [препаратов] предназначены для того, чтобы раскрыть весь потенциал РНК в терапевтических средствах и вакцинах, — заявил главный исполнительный директор Orna Том Барнс. — Объединенный опыт Orna и Merck направлен на ускорение разработки терапевтических препаратов на основе РНК для пациентов, нуждающихся в более эффективных вариантах лечения».