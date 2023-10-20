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MSD заплатит Daiichi...

MSD заплатит Daiichi 5,5 млрд долларов за разработку препаратов от рака

20.10.2023
17:15
Николай Соколов
MSD заключило с японской компанией Daiichi Sankyo соглашение на сумму в 5,5 млрд долл. на разработку трех кандидатных онкологических препаратов класса конъюгатов антитело-лекарство.

Компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) заплатит Daiichi Sankyo 5,5 млрд долл. за совместную разработку трех кандидатных препаратов от рака, пишет Reuters. Цена сделки может вырасти до 22 млрд долл. в зависимости от успеха лекарств.

Три препарата, которые будут разрабатываться в рамках сделки, относятся к классу конъюгатов антитело-лекарственное средство (ADC). Они находятся на различных стадиях клинической разработки для лечения множественных солидных раковых опухолей. В отличие от традиционной химиотерапии, которая может убивать здоровые клетки, ADC направлены только на раковые клетки и способны потенциально уменьшить вред для здоровых.

Кандидаты — patritumab deruxtecan, ifinatamab deruxtecan и raludotatug deruxtecan — будут иметь «многомиллиардный потенциал коммерческой прибыли по всему миру для каждой компании» к середине 2030-х годов, заявили оба производителя.

Компании будут совместно разрабатывать и продавать эти лекарства по всему миру, за исключением Японии, где Daiichi Sankyo сохранит исключительные права на них. Daiichi Sankyo будет нести полную ответственность за производство и поставки препаратов.

Эта сделка принесет «большой позитив и очень необходима для Daiichi Sankyo», — заявила аналитик в области здравоохранения Тина Банерджи, публикующая статьи на платформе Smartkarma. — Это повышает ожидания от линейки онкологических препаратов Daiichi».

Японская компания планирует получить как минимум 6 млрд долл. выручки от своего онкологического бизнеса в финансовом году, который заканчивается 31 марта 2026 года, что представляет собой примерно пятикратное увеличение доходов в трехлетней перспективе.

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