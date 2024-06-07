МВД намерено дополнить перечень подконтрольных наркотических ‎средств и их прекурсоров

МВД России разработало проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ». Документ находится на стадии общественного обсуждения до 19 июня.

В раздел «Прекурсоры» перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых запрещен в России, предлагается добавить:

2-Бром-1-(2-метилфенил) пропан-1-он;

2-Бром-1-(3-метилфенил) пропан-1-он.

Также намерены дополнить список прекурсоров, оборот которых в России ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля. Всего предлагается внести 29 новых прекурсоров.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что синтетические наркотические средства и психотропные вещества амфетаминового и катинонового рядов продолжают занимать лидирующие позиции на рынке сбыта психоактивных веществ. В связи с этим у производителей наркотиков растет потребность в подборе неподконтрольных веществ, которые позволяют синтезировать наркотики в подпольных лабораториях. Документ направлен на установку контроля за такими веществами.

Международный комитет по контролю над наркотиками в рамках регулярной сессии Комиссии ООН ‎по наркотическим средствам уже запланировал рассмотрение ряда веществ на предмет включения в конвенционные списки. Среди них авторы документа выделяют еще неподконтрольные ‎в России сложные эфиры ПМК-глицидной ‎и БМК-глицидной кислот, используемые для синтеза амфетаминов ‎и МДМА, а также прекурсоры НС фентанильного ряда.

Постановление вступает в силу через 120 дней после дня его официальной публикации.