МВД раскрыло схему поставок перчаток под видом медицинских на 1 млрд рублей

МВД России совместно с региональными управлениями полиции и Росгвардией пресекли масштабную схему сбыта хозяйственных перчаток под видом медицинских хирургических изделий. Поддельную продукцию поставляли в больницы Москвы, Бурятии, Астраханской, Владимирской и Новосибирской областей, а также других регионов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, подозреваемые оформили регистрационное удостоверение на медизделия от имени аффилированной компании, а затем организовали фиктивное производство в Бурятии. На деле вместо производства происходила перепаковка хозяйственных перчаток, закупленных в странах Юго-Восточной Азии. В подпольных цехах трудились 25 человек, говорится в сообщении.

Сумма контрактов, заключенных через подконтрольные юрлица и ИП, составила более 1,2 млрд руб. При обысках правоохранители изъяли более 2,6 тыс. упаковок «медицинских» перчаток, 800 тыс. единиц упаковки, документы, технику и другие улики. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и об обращении фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств (ч.4 ст.159 и 238.1 УК РФ).

Двое предполагаемых организаторов дали признательные показания. СКР сообщил о возбуждении уголовных дел.

По данным газеты «Известия», незаконная схема действовала как минимум с 2021 года. Организаторы из Бурятии закупали латексные и нитриловые перчатки в Китае, Вьетнаме и Малайзии, после чего переупаковывали их в упаковку с маркировкой «сделано в России». Реального производственного процесса не велось — только переупаковка.

Начиная с 2021 года ООО «Спец-и-ал» и ООО «Ройал Краун» поставили государственным лечебным учреждениям перчаток на 1,4 млрд рублей.

Также, согласно сайту госзакупок, поставку перчаток в учреждения здравоохранения с 2022 по 2025 год осуществляли ИП Сметанкин (контракты на 418 млн руб.), ИП Игумнов (237 млн руб.), ООО «Фарм-Медикал» (368 млн руб.), ООО «Глобус Трэвэл» (669 млн руб.) и ИП Закаменных (37 млн руб.). Несмотря на то что УФАС вносило некоторые компании в реестр недобросовестных поставщиков, предприниматели регистрировали новые юридические лица и снова выигрывали тендеры.

В поставляемых перчатках Росздравнадзор с 2022 года выявил 34 эпизода поставок, не соответствующих требованиям безопасности. В одном из случаев было зафиксировано повышенное содержание цинка, способное вызвать аллергические реакции и дерматит. В 2024–2025 годах ведомство признало фальсификатом партии, поставленные в Астраханскую область и Удмуртию, и рекомендовало прекратить их использование.

Порядка 90% всех отечественных медицинских смотровых перчаток из реестра российской промышленной продукции — нероссийского происхождения. Они не соответствуют критериям, установленным постановлением правительства о подтверждении производства российской промышленной продукции, сообщили в ассоциации «Антиконтрафакт».