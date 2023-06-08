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«Магнит» закроет собственный...

«Магнит» закроет собственный дистрибьюторский бизнес

08.06.2023
16:41
Руслан Мавлиханов

«Магнит» отказывается от дистрибьюторского звена. Ранее оно служило подспорьем для запуска аптечной сети ритейлера.

Фото: Ринат Васбеев

«Магнит» планирует закрыть собственный дистрибьюторский бизнес. Об этом «ФВ» рассказали в компании.

Во главе дистрибьюторского звена ритейлера стояла «Магнит Фарма» — бывшая «СИА Интернейшнл», купленная компанией в 2018 году. Структура, как пояснили в компании, создавалась в первую очередь как платформа для запуска аптечной сети «Магнита», а также закрывала ряд важных функций для формата «Магнит Косметик». Сейчас процессы в обеих структурах отлажены, они обладают всей нужной инфраструктурой, в связи с чем необходимости в развитии дистрибьюторского звена у «Магнита» нет, пояснили в пресс-службе компании.

«Мы поможем внешним клиентам «Магнит Фармы» перейти на контракты с другими дистрибьюторами, а форматы «Магнит Аптека», «Магнит Косметик» и e-commerce постараемся максимально перевести на прямые контракты с поставщиками по тому ассортименту, по которому они работали с «Магнит Фармой», — говорится в комментарии.

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