«Магнит» закроет собственный дистрибьюторский бизнес

«Магнит» планирует закрыть собственный дистрибьюторский бизнес. Об этом «ФВ» рассказали в компании.

Во главе дистрибьюторского звена ритейлера стояла «Магнит Фарма» — бывшая «СИА Интернейшнл», купленная компанией в 2018 году. Структура, как пояснили в компании, создавалась в первую очередь как платформа для запуска аптечной сети «Магнита», а также закрывала ряд важных функций для формата «Магнит Косметик». Сейчас процессы в обеих структурах отлажены, они обладают всей нужной инфраструктурой, в связи с чем необходимости в развитии дистрибьюторского звена у «Магнита» нет, пояснили в пресс-службе компании.

«Мы поможем внешним клиентам «Магнит Фармы» перейти на контракты с другими дистрибьюторами, а форматы «Магнит Аптека», «Магнит Косметик» и e-commerce постараемся максимально перевести на прямые контракты с поставщиками по тому ассортименту, по которому они работали с «Магнит Фармой», — говорится в комментарии.