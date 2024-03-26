Максим Агарев покинул «Яндекс»

Компания «Яндекс.Маркет» сформировала новую стратегию развития до 2030 года. Фармнаправление стало частью составной категории FMCG/Pharma/Beauty. В связи с этим произошли структурные изменения.

«В конце прошлого года в некоторых командах «Яндекс.Маркета» произошли изменения. Они связаны с ростом площадки и формированием новой стратегии до 2030 года. В коммерческом блоке часть категорий консолидировалась и, например, сформировалась вертикаль FMCG/Pharma/Beauty. А группа трейд маркетинга категории стала частью большой команды монетизации», — пояснили в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

Компанию покинул руководитель вертикали «Лекарства и БАД» Максим Агарев. В разговоре с «ФВ» он подтвердил эту информацию. «Фарма как единая категория была реформирована, ее сотрудники, в основном, вошли в состав профильных функциональных вертикалей маркета. Управление аспектами бизнеса фармы перешло к менеджерам соответствующих функций», — рассказал он.

О своих дальнейших карьерных планах Агарев обещал сообщить позже.