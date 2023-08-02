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Максим Кузнецов назначен...

Максим Кузнецов назначен генеральным директором ООО «Джонсон & Джонсон»

02.08.2023
12:30
Елена Калиновская
В ООО «Джонсон & Джонсон» произошли кадровые перестановки. Генеральным директором назначен управляющий директор подразделения медицинских технологий компании Максим Кузнецов. В компании отметили, что позиция гендиректора является ротационной.
Максим Кузнецов | Фото: Джонсон & Джонсон

Управляющий директор подразделения медицинских технологий ООО «Джонсон & Джонсон» в России и СНГ Максим Кузнецов назначен генеральным директором компании. Как сообщили «ФВ» в пресс-службе, позиция гендиректора является ротационной.

С апреля 2019 года функцию генерального директора ООО «Джонсон & Джонсон» выполняла Екатерина Погодина, управляющий директор подразделения фармацевтических товаров. Она продолжит работу в должности управляющего директора.

Как сообщается на сайте «Джонсон & Джонсон», Кузнецов стал управляющим директором подразделения медицинских технологий в России и СНГ с 30 декабря 2022 года. До этого он 17 лет работал в компании Philips на различных позициях, в том числе был генеральным директором компании в России.

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