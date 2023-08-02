Максим Кузнецов назначен генеральным директором ООО «Джонсон & Джонсон»

Управляющий директор подразделения медицинских технологий ООО «Джонсон & Джонсон» в России и СНГ Максим Кузнецов назначен генеральным директором компании. Как сообщили «ФВ» в пресс-службе, позиция гендиректора является ротационной.

С апреля 2019 года функцию генерального директора ООО «Джонсон & Джонсон» выполняла Екатерина Погодина, управляющий директор подразделения фармацевтических товаров. Она продолжит работу в должности управляющего директора.

Как сообщается на сайте «Джонсон & Джонсон», Кузнецов стал управляющим директором подразделения медицинских технологий в России и СНГ с 30 декабря 2022 года. До этого он 17 лет работал в компании Philips на различных позициях, в том числе был генеральным директором компании в России.