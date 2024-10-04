Максимальная динамика продаж среди ветпрепаратов у антидепрессантов и кардиотонических средств
Общий объем розничного рынка ветеринарных препаратов в январе — августе 2024 года достиг 29,1 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2023 года составила 14,1% в рублях, подсчитали аналитики RNC Pharma. Было реализовано 168,6 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) — на 8,8% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.
На розничном рынке доминируют эктопаразитарные средства. На эту группу препаратов россияне потратили более 11 млрд руб. — это почти 40% рынка (25 млн МЕД). В рамках группы лидирует американский препарат «Симпарика» от компании «Зоэтис». По сравнению с январем — августом 2023 года рост продаж торговой марки в рублях составил +54%. Однако в подобной динамике существенную роль сыграли инфляционные процессы, т.к. в натуральных единицах для «Симпарики» фиксируется снижение на 26%.
На вторую строчку опустился абсолютный лидер прошлых лет «Бравекто» от американской «МСД», причем тут происходит сокращение продаж как в рублях (-27%), так и в МЕД (-52%). У эктопаразитарных препаратов российского производства, напротив, отмечается значительный рост. С каждым годом доля отечественных инсектоакарицидных средств увеличивается — за восемь месяцев текущего года она составляла более 44% в данной категории.
Вторая по популярности в России группа препаратов для животных — эндектоциды. На них приходится 10,7% денежного объема. Покупатели приобрели более 7 млн МЕД препаратов данной группы на 3,1 млрд руб. Ключевыми брендами здесь выступают «Мильбемакс» от американской «Эланко» и «Милпразон» от словенской КРКА. Стоит отметить, что продажи «Мильбемакса» второй год подряд снижаются в МЕД, впрочем, сохранять позиции удается благодаря росту цен. У «Милпразона» динамика положительная не только в рублях (+32%), но и в МЕД (+14%).
Замыкают тройку препараты для вакцинопрофилактики, на них было затрачено 2,7 млрд руб. Самым популярным остается препарат от чешской компании «Биовета», комплексная вакцина для собак «Биокан». Впрочем, в анализируемый период этот бренд показал снижение стоимостного и натурального объема поставок, на 3,4 и 18,7% соответственно. Следом идет отечественный препарат «Мультикан» от «Ветбиохим», последний укрепил свои позиции и за год показал динамику в 71% в стоимостном и 42% в натуральном выражении.
Все группы препаратов, входящие в TOP15, демонстрируют положительный показатель прироста. Но только шесть из них росли быстрее среднерыночной динамики. Максимальная динамика в рублях отмечается для антидепрессантов (+55%). В этом относительно новом сегменте средств на ветеринарном рынке представлено два препарата: «Экспресс успокоин» и «Курс успокоин» от отечественной компании «Астрафарм».
Второй результат — у кардиотонических средств (+38%). Здесь лидируют «Ветмедин» от компании «Берингер» (+32,6% в рублях) и «Пимопет» производства латвийской «ГИГИ» (+57,3%). Также на рынке были представлены два новых российских кардиотонических препарата на основе пимобендана от компаний «Вик» и «Агроветзащита».
|№
|Фapмrpyппa
|Объем продаж в январе-авгу сте 2024 r., млрд руб.
|Динамика, январь- август 2024/январь- август 2023, %, руб.
|1
|Эктопаразитарные препараты
|11,58
|13
|2
|Эндектоциды
|3,11
|22
|3
|МИБП-вакцина
|2,7
|4
|4
|Антигельминтное средство
|1,72
|19
|5
|Антибиотик
|1,55
|9
|6
|Кардиотоническое средство
|0,92
|38
|7
|НПВП
|0,88
|26
|8
|Противомикробное средство
|0,83
|12
|9
|Иммунодепрессивное средство
|0,66
|0,2
|10
|Гормоны и их антагонисты
|0,47
|7
|11
|Иммуномодуляторы и иммуностимуляторы
|0,32
|8
|12
|Репелленты
|0,32
|19
|13
|Витамины
|0,28
|9
|14
|Антисептическое средство
|0,24
|10
|15
|Антидепрессант
|0,21
|55
Источник: RNC Pharma, Аудит розничных продаж ветеринарных ЛП в России
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