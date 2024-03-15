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Мантуров анонсировал создание...

Мантуров анонсировал создание около 150 новых химических предприятий к 2030 году

15.03.2024
17:40
Коблова Дина
В России к 2030 году создадут примерно 150 новых химических предприятий, которые обеспечат сырьем в том числе производителей лекарств, поделился планами глава Минпромторга. Благодаря докапитализации Фонда развития промышленности удастся реализовать не менее 500 новых проектов в ближайшие шесть лет.
Фото: aleksandarlittlewolf/Freepik

К 2030 году в России создадут около 150 новых предприятий средне- и малотоннажной химии. Об этом заявил на совещании президента  с членами правительства глава Минпромторга Денис Мантуров.

Таким образом, по его словам, российским сырьем будут обеспечены тысячи производителей лекарств, косметики, парфюмерии, бытовой и промышленной химии, лаков и красок, строительных материалов и пищевых продуктов.

Другим направлением развития станет выпуск станков, оборудования и промышленных роботов. Около 70 производств в отрасли намерены модернизировать в течение шести лет. Уровень цифровой зрелости предприятий панируется поднять до 85%.

Благодаря докапитализации Фонда развития промышленности удастся реализовать не менее 500 новых проектов до 2030 года.

«По механизму кластерной инвестиционной платформы мы сможем привлечь в отрасли еще порядка 2 трлн руб. частных вложений. А по промышленной ипотеке вовлечь в хозяйственный оборот порядка 10 млн кв. м производственной недвижимости. Это в том числе расширяет доступ для малого и среднего бизнеса к инфраструктуре индустриальных парков», — добавил Мантуров.

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