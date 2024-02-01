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«Марбиофарм» удалось избежать...

«Марбиофарм» удалось избежать банкротства по иску налоговой службы

01.02.2024
13:17
Ольга Коберник
Суд прекратил производство по заявлению налоговой службы о признании банкротом компании «Марбиофарм». Как стало известно «ФВ», предприятию удалось стабилизировать ситуацию с долгами по налогам.
Фото: marbiopharm.ru

Арбитражный суд Республики Марий Эл не удовлетворил заявление налоговой службы о признании ОАО «Марбиофарм» несостоятельным (банкротом) и введении процедуры наблюдения. Согласно определению суда, размещенному в электронной картотеке, решение может быть обжаловано в течение месяца.

Ранее УФНС России по Республике Марий Эл просило включить требования на общую сумму в 27,5 млн руб., в том числе во вторую очередь реестра требований кредиторов требований по обязательным платежам в сумме 21 млн руб., в третью очередь — требования по обязательным платежам в размере 6,5 млн руб.

Производство по делу было прекращено 29 января в связи с полным погашением задолженности, сказано в судебном решении.

«Предприятие находится в предбанкротном состоянии, с заложенным имуществом и большими долгами. Впереди большая сложная работа по выводу его из кризиса», — сообщил «ФВ» председатель совета директоров ОАО «Марбиофарм» Дмитрий Руцкой.

ОАО «Марбиофарм» — фармацевтическое предприятие полного технологического цикла, находящееся в городе Йошкар‑Ола Республики Марий Эл, выпускает более 50 наименований лекарственных средств, биологически активных и пищевых добавок, субстанций. По данным СПАРК, ОАО «Марбиофарм» принадлежит компании АО МФПДК «Биотэк».

По данным аудиторского заключения, за 2022 год предприятие понесло чистый убыток в сумме 83 млн руб., и по состоянию на 31 декабря 2022 года его краткосрочные обязательства превышали его оборотные активы на 6,8 млн руб.

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