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Маркетплейсы будут блокировать...

Маркетплейсы будут блокировать нелегальные товары по данным системы маркировки

23.06.2025
17:26
Дина Коблова
Глава Минпромторга заявил, что нужно усилить контроль за маркетплейсами. Согласно законопроекту «О платформенной экономике», торговые площадки должны будут проверять в системе маркировки регистрацию продавца, товара и его кода.
Фото: Ринат Васбеев

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что необходимо усилить контроль за маркетплейсами, чтобы исключить нарушения при продаже маркируемых товаров в интернете. О таком намерении ведомства он сообщил в интервью РИА «Новости».

По словам Алиханова, проект закона «О платформенной экономике» предусматривает обязательства торговых площадок проверять в системе маркировки регистрацию продавца, товара и его кода. В случае несоответствия любого из этих критериев предложение не должно отражаться в поиске покупателя.

Пока эти требования не закреплены законодательно, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) заключил соглашения с крупнейшими маркетплейсами: «Яндекс.Маркет», Wildberries, СберМегаМаркет, «Самокат», Ozon, AliExpress и «Почта России». Компании обязались самостоятельно проверять жалобы покупателей, поступающие через приложение «Честный знак», и принимать меры против нарушителей.

По данным системы маркировки, 95% жалоб покупателей подтвердились. Треть нарушителей получили штрафы, предупреждения и блокировку товаров. Остальным продавцам маркетплейсы направили уведомления с требованием устранить нарушения.

Минэкономразвития внесло законопроект «О платформенной экономике в Российской Федерации» в правительство в феврале. Документ направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями.

Ранее на пленарном заседании ПМЭФ Президент России Владимир Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о регулировании цифровых платформ, в том числе маркетплейсов. Президент заявил о наличии недобросовестных практик ведения бизнеса, включая нарушение конкуренции и порядка использования данных. Он попросил правительство и участников индустрии обсудить эту тему в рамках межведомственной рабочей группы.

Кроме того, Путин поручил правительству подготовить предложения по координации сотрудничества государства и цифровых платформ в области использования массива данных, которым обладают маркетплейсы, для развития малого и среднего бизнеса.

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