Маркетплейсы обязали размещать декларации на биодобавки

Президент подписал закон № 546-ФЗ от 28.12.2024, которым вносятся изменения в статьи 10 и 26-1 закона «О защите прав потребителей». Документ разработан для реализации права потребителей на получение достоверной информации о товарах и об их изготовителях.

Согласно закону маркетплейсы будут обязаны размещать сертификаты соответствия и декларации на биологически активные добавки (БАД) в соответствующем реестре. Порядок формирования такого реестра утвержден Евразийской экономической коллегией.

Владельцы маркетплейсов должны обеспечить техническую возможность для предоставления продавцом такой информации. Ссылка на запись о сертификате соответствия и (или) декларации на товар в реестре должна находиться в описании товара. Если товар не должен находиться в реестре, это также должно быть прописано в его описании.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

По мнению экспертов, нормы по ограничению оборота определенных БАД, вводимые Роспотребнадзором, будет выполнять только добросовестный бизнес. Другие участники рынка продолжают реализовывать продукцию с запрещенными веществами в качестве комплексных пищевых добавок на маркетплейсах.