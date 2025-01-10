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Маркетплейсы обязали размещать...

Маркетплейсы обязали размещать декларации на биодобавки

10.01.2025
12:05
Дина Коблова
Президент подписал закон о необходимости добавлять в описание товара на маркетплейсах ссылку на декларацию на него в соответствующем реестре. Это коснется в том числе продажи биодобавок. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Фото: 123rf.com

Президент подписал закон № 546-ФЗ от 28.12.2024, которым вносятся изменения в статьи 10 и 26-1 закона «О защите прав потребителей». Документ разработан для реализации права потребителей на получение достоверной информации о товарах и об их изготовителях.

Согласно закону маркетплейсы будут обязаны размещать сертификаты соответствия и декларации на биологически активные добавки (БАД) в соответствующем реестре. Порядок формирования такого реестра утвержден Евразийской экономической коллегией.

Владельцы маркетплейсов должны обеспечить техническую возможность для предоставления продавцом такой информации. Ссылка на запись о сертификате соответствия и (или) декларации на товар в реестре должна находиться в описании товара. Если товар не должен находиться в реестре, это также должно быть прописано в его описании.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

По мнению экспертов, нормы по ограничению оборота определенных БАД, вводимые Роспотребнадзором, будет выполнять только добросовестный бизнес. Другие участники рынка продолжают реализовывать продукцию с запрещенными веществами в качестве комплексных пищевых добавок на маркетплейсах.

Нет комментариев

Комментариев: 3

Ковылина Любовь Дмитриевна
10.01.2025 в 12:27
Интересная статья и хорошая новость. Я считаю, что добавлять ссылку на декларацию необходимо. Так можно будет знать, что биодобавка хорошего качества, что не подделка. Это очень важно для нашего здоровья. Купить Бад, который работает.
Гортинский Андрей Георгиевич
10.01.2025 в 12:32
С 1 сентября 2026 года? А что так долго?
Сингаева Валентина Анатольевна
10.01.2025 в 16:02
Значит еще 1,5 года маркетплейсы будут спокойненько продолжать работать и реализовывать сомнительного качества БАДы
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