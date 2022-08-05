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«Материа Медика Холдинг»...

«Материа Медика Холдинг» признана компанией года

05.08.2022
13:04

«Материа Медика Холдинг» стала лауреатом фармацевтической премии «Зеленый Крест». Компания получила три престижные награды.

Специалисты аптечного сообщества признали «Материа Медика Холдинг» компанией года и лидером в производстве инновационных лекарственных препаратов. Также победителями объявлены два препарата компании: «Рафамин» стал «Выбором экспертов среди препаратов с единым противовирусным и антибактериальным действием», а «Афалаза» опередила конкурентов в номинации «Препарат выбора для раннего лечения аденомы простаты».

Торжественная церемония награждения победителей состоялась на VII фармацевтической конференции «Зеленый Крест», которая состоялась 4 августа в Санкт-Петербурге. На протяжении нескольких месяцев лучших из лучших на отечественном фармрынке выбирали более 1200 членов Экспертного совета — руководители аптечных сетей, дистрибьюторов, фармацевтических и аналитических компаний, образовательных учреждений, профессиональных объединений и СМИ.

«Признание со стороны профессионального фармацевтического сообщества — это заслуженная победа всей нашей команды, отмечающей в этом году 30-летний юбилей», — заявил научный руководитель «Материа Медика Холдинга» Олег Эпштейн. Он также добавил, что инновационная биотехнологическая платформа компании позволяет разрабатывать современные лекарственные средства, успешно прошедшие многочисленные клинические исследования.

Материал партнера: «Материа Медика Холдинг»

Персоны
Олег Эпштейн
д.м.н., член-корреспондент РАН, научный руководитель ООО «НПФ "Материа Медика Холдинг"»
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НПФ Материа Медика Холдинг
Производство (российские фармкомпаний)
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