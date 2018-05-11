Медицинские услуги нуждаются в экосистеме «одного клика»

Потребитель уже избалован сервисом в других отраслях и хочет получать медицинские услуги на уровне Amazon, говорится в отчете McKinsey&Company. Хотя опрос проводился среди американских пациентов, у россиян также растет потребность в качественных услугах. Особенно это касается телемедицины, так как по данным исследования Morgan Stanley «Russia eCommerce», проникновение интернета охватывает 80% населения, а пользование смартфонами – 60%.

«Пациент хочет получать медицинскую услугу персонализированной и прозрачной», – отметил на встрече генеральный директор сервиса «Доктор рядом» Александр Пилипчук.

Он выделил три тренда: диджитализация, доступность (пациентоцентричность), Well-being (здоровая среда и профилактика). Цифровой подход – это не только взаимодействие между врачами и пациентами за счет гаджетов и мобильных приложений, но и внедрение элементов искусственного интеллекта, который призван оптимизировать работу врача, собирая первичные данные пациента. К примеру, в «Доктор рядом» с его помощью удалось втрое сократить усилия врачей по проверке медназначений.

Для создания экосистемы необходимо объединять на своей электронной платформе лечебные и не лечебные сервисы, а также легко интегрироваться с разными платформами: Marketplace, государственными информационными системами.

Директор по развитию компании Medesk Вячеслав Дегтярев отметил, что пациент нуждается в полноценном доступе к своей медицинской карте: «Пациент должен иметь читаемые анамнез и диагноз. Видеть свой план лечения и в пару «кликов» записываться онлайн на прием или процедуры».

В целом, все эти элементы являются часть будущей экосистемы. Такие инструменты, как онлайн-платформы, элементы искусственного интеллекта, электронные медицинские карты и электронные рецепты позволят сформировать полный цикл работы с пациентом онлайн и офлайн. После посещения врача и лечения телемедицинские услуги позволят сохранять контакт с клиникой, а медицинские приложения – передавать врачу данные о реабилитационном периоде или профилактике. Анализируя общее состояние пациента, врачи смогут рекомендовать препараты для профилактики, а также отслеживать их прием через электронные рецепты и различные приложения.