Медизделия будут закупать по типовым техническим заданиям

Росздравнадзор сообщил о совершенствовании системы закупок медизделий. Практика проведения совместных торгов сразу несколькими регионами позволила добиться значительного снижения цены на технику. А разрабатываемые типовые технические задания помогут сделать этот рынок еще прозрачнее: исключить дискриминацию производителей из-за необоснованных требований, «зашитых» в техзадания. Об этих инструментах сообщил замруководителя службы Дмитрий Павлюков в ходе «круглого стола» «О мерах государственной поддержки производства медицинской техники и оборудования» в Совете Федерации, передает корреспондент «ФВ».

Про экономию на совместных торгах

По поручению Минздрава Росздравнадзор внедрил практику совместных закупок: несколько регионов, договариваясь об описании объекта закупки, консолидируют свою потребность. «Это позволило нам добиться колоссального снижения цены при закупках: так, состоявшаяся закупка на базе Свердловской области 12 компьютерных томографов позволила опустить цену машины с 30 млн руб. (средняя по рынку) до 18 млн руб.», — рассказал Павлюков.

Аналогичный механизм позволил получить минимальную цену на лучевые ускорители — 120 млн руб. «Таких цен мы не получали ранее. Эта практика нам понравилась, ее поддерживает министр здравоохранения, — отметил замруководителя службы. — И она действительно хороша: дает производителю долгосрочный прогноз потребности, позволяет добиться максимальной конкуренции».

В рамках новых проектов практика совместных закупок будет тиражироваться.

Кроме того, Росздравнадзор совместно с Минздравом прорабатывает вопрос о формировании потребности медучреждений не на год, а на три года, как это позволяет делать бюджетный цикл, «чтобы производитель мог посмотреть за горизонт», добавил Павлюков.

Про типовые техзадания

Чтобы обеспечить прозрачность в области закупок медизделий, Росздравнадзор совместно с главными внештатными специалистами Минздрава готовят типовые технические задания. Они необходимы, чтобы исключить возможность установления необоснованных требований для закупки и типизировать закупаемое оборудование для регионов.

«Мы понимаем, что потребности районной поликлиники или городской больницы, несмотря на разные регионы, одинаковы. И ситуация, когда одна поликлиника покупает 16-срезовый томограф, а другой неожиданно нужен 64-срезовый, которых у наших производителей нет, благодаря этим типовым техзаданиям будет исключена», — заключил Павлюков.