Медкомпанию SmithHealthcare исключили из ОЭЗ «Санкт-Петербург» со штрафом в 5 млн руб

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) о лишении статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» медицинской компании SmithHealthcare (АО «СмитХелскеа»), информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Как следует из данных картотеки, АО «СмитХелскеа» должно перечислить 5 млн руб. штрафа в пользу КППИТ. Также суд постановил взыскать с компании 54 тыс. руб. пошлины за рассмотрение дела в суде первой инстанции.

SmithHealthcare планировала построить на площадке ОЭЗ «Новоорловская» предприятие по разработке и производству диализаторов, фильтров для плазмафереза, артериовенозных магистралей, магистралей для введения химических препаратов и рентгеноконтрастных веществ, а также оборудования для плазмафереза и гемодиализа. В 2019 году компания увеличила объем инвестиций в проект до 2,21 млрд руб.

В 2021 году было выдано разрешение на строительство предприятия, в ноябре 2022 года его срок действия истек. В 2023 году в ходе проверки выяснилось, что компания так и не приступила к строительству. По данным КППИТ, в компанию был направлен проект соглашения о расторжении договоренностей, но SmithHealthcare отказалась его подписать. Компания хотела продлить срок действия договора на 5 лет, однако арбитраж иск вернул, посчитав, что он не связан с требованиями комитета.