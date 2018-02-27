«Мелодия здоровья» закрывает три крупные сделки в Москве и Московской области

«Сейчас мы активно работаем с «Дикси». Пока открываются 32 аптеки в прикассовых зонах, площадь каждой – около 30 кв.м. Мы и в дальнейшем намерены продолжать наше сотрудничество, совместно реализовывать наш потенциал. В течение трех-пяти лет будем открывать до 50 аптек в магазинах сети», – сказал он. Стороны ведут переговоры о совместной работе в Санкт-Петербурге, Ярославской, Костромской и Ленинградских областях.

Одновременно сеть завершает две сделки. Она покупает 87 аптек «Медицина для вас», работающих в Москве и Московской области. Ребрендинга не предполагается. По словам Константина Наумова, компания покупает не юридические лица, а право аренды помещений. Кроме того, в состав «Мелодии здоровья» войдет 13 аптек «Русский госпиталь» (г. Реутов, Московской области).

«Расширение сети в Москве и Московской области – часть стратегии развития компании. В дальнейшем мы планируем рассматривать покупку потенциально интересных нам аптечных сетей», – сообщил Константин Наумов.