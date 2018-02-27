«Мелодия здоровья» закрывает три крупные сделки в Москве и Московской области

11:42
23 ноября 2018

Ольга Коберник

42

Федеральная сеть «Мелодия здоровья» расширяет масштабы деятельности в московском регионе. С покупкой двух аптечных сетей и открытием аптек в магазинах «Дикси» число торговых точек в столице и области достигнет 197-и. Об этом «ФВ» сообщил директор по развитию Аптечной сети «Мелодии здоровья» Константин Наумов

«Сейчас мы активно работаем с «Дикси». Пока открываются 32 аптеки в прикассовых зонах, площадь каждой – около 30 кв.м. Мы и в дальнейшем намерены продолжать наше сотрудничество, совместно реализовывать наш потенциал. В течение трех-пяти лет будем открывать до 50 аптек в магазинах сети», – сказал он. Стороны ведут переговоры о совместной работе в Санкт-Петербурге, Ярославской, Костромской и Ленинградских областях.

Одновременно сеть завершает две сделки. Она покупает 87 аптек «Медицина для вас», работающих в Москве и Московской области. Ребрендинга не предполагается. По словам Константина Наумова, компания покупает не юридические лица, а право аренды помещений. Кроме того, в состав «Мелодии здоровья» войдет 13 аптек «Русский госпиталь» (г. Реутов, Московской области).

«Расширение сети в Москве и Московской области – часть стратегии развития компании. В дальнейшем мы планируем рассматривать покупку потенциально интересных нам аптечных сетей», – сообщил Константин Наумов.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
27.02.2018
«Мелодия здоровья» купила петербургскую сеть «Горные вершины»
12.01.2018
AlphaRM: доля аптечной сети «Мелодия здоровья» в обороте РФ выросла до 1%
11.01.2018
«Мелодия здоровья» покупает сеть «Столетник»
Популярное
20.11.2018
Сергей Перминов займется дистрибуцией фармацевтических товаров в «Магните»
3828
19.11.2018
Топ-10 международных фармкомпаний по рыночной капитализации
2351
21.11.2018
Депутаты приняли закон, ужесточающий порядок ввода лекарств в гражданский оборот
1873
20.11.2018
Эксперт: новое ценообразование может убить фармрынок
1701
20.11.2018
ТОП-20 аптечных сетей консолидировала 42% рынка
1664