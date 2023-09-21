Менее половины врачей проходили обучение по работе с электронными рецептами

Около 80% врачей знакомы с системой электронного рецепта (ЭР). Льготные рецепты выступают драйвером развития системы электронных рецептов. На них приходится 59% ЭР, выписанных врачами. Результатами опроса, в котором приняли участие 200 врачей, поделился генеральный директор Rx Code Денис Вязников в ходе конференции серии «PROекции Будущего», передает корреспондент «ФВ». Пятнадцатая встреча, которую ИД «Бионика Медиа» и «ФВ» проводят сегодня в Сочи, посвящена теме «Фарма в реактивном режиме. Ключевые сценарии развития отрасли».

Из 92% респондентов, которые сами работали с системой ЭР, 59% выписывали льготные рецепты, 9% — коммерческие и 32% — оба вида. Примечательно, что менее половины (45%) участников опроса проходили обучение по работе с ЭР. Неудивительно, что 54% опрошенных испытывали трудности при работе с ЭР.

Девять врачей из десяти считают ЭР удобными для пациентов, а 73% — удобными для врача.

«Подавляющее большинство врачей (78%) готовы рекомендовать систему ЭР коллегам», — отметил Вязников.