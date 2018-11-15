Merck KGaA и Palantir совместно создадут платформу для интеграции данных исследований в области лечения рака

11:26
20 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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Фармкомпания Merck KGaA («Мерк КГаА») совместно с технологической компанией Palantir («Палантир») создают новую структуру, основой которой станет платформа сотрудничества в сфере исследований рака и открытия новых терапевтических молекул, сообщает FierceBiotech.

Целью нового совместного предприятия, получившего название Syntropy, будет обеспечение исследовательских институтов инструментами, которые позволят отслеживать права собственности на проводимые ими работы, чтобы стимулировать совместное использование данных различными подразделениями.

Syntropy займется разработкой платформы для интеграции данных на основе существующей платформы Palantir Foundry, что позволит пользователям структурировать и анализировать данные из различных источников, при этом будет обеспечена защита прав собственности, заявили представители компаний.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

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