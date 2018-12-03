Merck KGaA лицензирует ИИ-платформу компании Cyclica для анализа взаимодействий «белок – лекарственный препарат»

Лицензионное соглашение сроком на 1 год позволит Merck изучить механизмы действия и профили безопасности ряда ее малых молекул, находящихся на стадии открытия и на ранних стадиях исследований, а также исследовать возможные дополнительные области применения ее препаратов.

Платформа Ligand Express компании Cyclica моделирует взаимодействия между низкомолекулярными препаратами и депо белковых структур человеческого организма для определения фармакологических профилей и потенциальных побочных эффектов, а также для приоритизации основных молекул-кандидатов.