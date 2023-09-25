Merck объединится с BenevolentAI и Exscientia для использования ИИ ради разработки лекарств

Немецкая Merck начинает сотрудничество в области использования искусственного интеллекта с BenevolentAI и Exscientia. Компании будут применять эту технологию для разработки препаратов, сообщается на сайте производителя.

Ожидается, что компании разработают несколько новых кандидатных препаратов в таких ключевых терапевтических областях, как онкология, неврология и иммунология. В рамках партнерства с каждой компанией были выбраны три потенциальные терапевтические цели с возможностью назначения дополнительных целей в будущем. BenevolentAI и Exscientia будут работать над малыми молекулами против этих мишеней, используя свои платформы искусственного интеллекта.

Exscientia получит авансовый платеж в размере 20 млн долл. и до 674 млн долл. в виде поэтапных платежей, если все три проекта достигнут своих целей. BenevolentAI должна получить от Merck небольшой авансовый платеж в размере 1 млн долл., а также последующие выплаты. Общая сумма соглашения составит 594 млн долл.

«Благодаря конвергенции науки, данных и искусственного интеллекта мы полны решимости ускорить разработку новых и по-настоящему инновационных кандидатных лекарств, прокладывая путь к ранее невообразимым медицинским прорывам», — заявил глобальный руководитель отдела исследований и разработок и главный медицинский директор сектора здравоохранения Merck Дэнни Бар-Зохар.