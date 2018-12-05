Merck покупает зоотехнологическую компанию Antelliq

В рамках сделки приобретения Merck заплатит 2,1 млрд евро (около 2,4 млрд долл.) «живыми» деньгами и возьмет на себя долговые обязательства в размере 1,15 млрд евро для доступа к технологии слежения компании Antelliq. По словам руководителя Merck Кена Фразье, этот бизнес позволит дополнить предложения компании, поступающие из подразделений лекарственных препаратов, вакцин и технологий. Микрочипы-идентификаторы, хорошо знакомые владельцам домашних животных, также являются частью данного бизнеса.

В сделанном в минувшую пятницу заявлении Merck говорится, что подобные технологии составляют наиболее быстро растущий сегмент рынка товаров для животных.

Данная сделка заключена вскоре после того, как в компании Bayer («Байер») объявили об отделении бизнеса ветеринарных препаратов в рамках стратегической реструктуризации. Ранее Eli Lilly («Эли Лилли») также ушла с этого рынка, организовав IPO подразделения ветеринарных препаратов Elanco («Эланко»), которое принесло 1,5 млрд долл. Sanofi («Санофи») недавно осуществила обмен активами с Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм»), передав последней свой бизнес товаров для животных в обмен на подразделение Consumer Health.

Цифровые технологии слежения и контроля становятся все более востребованными, особенно в бизнесе, связанном с сельскохозяйственными животными, поскольку во всем мире растет потребление животных белков, а поэтому опасения в связи с безопасностью продуктов питания регулярно всплывают в новостях. FDA недавно объявило о планах выявления источников низкосортных продуктов питания, «засветившихся» в отзывах с рынка, что потребует отслеживания этих продуктов на протяжении всей цепочки поставок.

Технологии слежения также помогают фермерам обеспечить отсутствие материалов, взятых у больных животных, в рамках всех операций. Технологии идентификации и мониторинга помогут оптимизировать прогнозирование и лечение заболеваний, говорится в заявлении Merck.