Merck заключает соглашение о партнерстве с бразильским институтом вакцин

В компании Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады –MSD) не только не были обескуражены конфликтной ситуацией вокруг компании Sanofi («Санофи»), сложившейся в прошлом году в связи с проблемами безопасности вакцины против лихорадки денге (ЛД) Dengvaxia, но и сделали шаг вперед в продвижении собственных программ создания вакцины для профилактики ЛД, заключив партнерское соглашение с бразильским Институтом Бутантан, сообщает FiercePharma.
В портфеле каждого из партнеров есть ВЛД на стадии исследований, а в рамках соглашения о партнерстве компании будут обмениваться данными клинических исследований и другой информацией. Merck заплатит Институту Бутантан 26 млн долл. в качестве аванса и до 75 млн долл. в виде поэтапных платежей, если вакцина-кандидат выполнит различные условия исследований и коммерциализации, плюс потенциальные роялти с продаж.
По данным официального лица, вакцина-кандидат Merck проходит клинические исследования (КИ) I фазы, тогда как разработанная Институтом Бутантан экспериментальная вакцина TV003 находится в III фазе КИ.
Обе вакцины включают в себя четыре ослабленных вируса – по одному из каждого серотипа лихорадки денге, сообщил официальный представитель Merck. Данная технология первоначально была разработана Национальным институтом здравоохранения. В Институте Бутантан планируют включить в КИ поздней фазы 17 тыс. субъектов в 15 городах Бразилии.
Если вакцина Merck будет одобрена, компания коммерциализирует ее во всем мире, за исключением Бразилии. Институт Бутантан сохранит за собой право на производство и продажи своей вакцины в своей стране.
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