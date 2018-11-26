Merck заключает соглашение о партнерстве с бразильским институтом вакцин

В портфеле каждого из партнеров есть ВЛД на стадии исследований, а в рамках соглашения о партнерстве компании будут обмениваться данными клинических исследований и другой информацией. Merck заплатит Институту Бутантан 26 млн долл. в качестве аванса и до 75 млн долл. в виде поэтапных платежей, если вакцина-кандидат выполнит различные условия исследований и коммерциализации, плюс потенциальные роялти с продаж.

По данным официального лица, вакцина-кандидат Merck проходит клинические исследования (КИ) I фазы, тогда как разработанная Институтом Бутантан экспериментальная вакцина TV003 находится в III фазе КИ.

Обе вакцины включают в себя четыре ослабленных вируса – по одному из каждого серотипа лихорадки денге, сообщил официальный представитель Merck. Данная технология первоначально была разработана Национальным институтом здравоохранения. В Институте Бутантан планируют включить в КИ поздней фазы 17 тыс. субъектов в 15 городах Бразилии.

Если вакцина Merck будет одобрена, компания коммерциализирует ее во всем мире, за исключением Бразилии. Институт Бутантан сохранит за собой право на производство и продажи своей вакцины в своей стране.