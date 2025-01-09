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Михаилу Мурашко исполнилось...

Михаилу Мурашко исполнилось 58 лет

09.01.2025
18:55
Отдел новостей
Президент поздравил министра здравоохранения с днем рождения. Михаилу Мурашко сегодня исполнилось 58 лет.
Михаил Мурашко | Фото: Минздрав России

Министру здравоохранения Михаилу Мурашко сегодня исполнилось 58 лет. Президент России Владимир Путин поздравил его на совещании с членами правительства. Он поблагодарил главу Минздрава за работу, передает ТАСС.

«Служу России», — ответил Мурашко. 

Мурашко родился 9 января 1967 года в городе Свердловске. В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт. Он назначен министром здравоохранения указом президента 21 января 2020 года.

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