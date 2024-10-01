Минэкономразвития прогнозирует рост производства лекарств
Производство лекарственных препаратов в 2024 году вырастет на 10,3% по сравнению с 2023 годом, в 2025 году рост составит 9,9% в годовом сопоставлении, в 2026 году — 4,8%, в 2027 году — 4,8%. Таким образом, в 2027 году производство лекарств может вырасти на 33,1% по сравнению с 2023 годом, следует из социально-экономического прогноза Минэкономразвития на 2025—2027 годы.
«По данным Росстата, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в 2023 году по сравнению с 2022 годом показало снижение темпов на 0,4% г/г после периода «взрывного» роста в период пандемии коронавируса — накопленный прирост за прошедшие пять лет составил 91,7 %, то есть выпуск фармацевтической продукции практически удвоился», — говорится в отчете.
В прошлом году в отрасли запущено восемь производственных участков по выпуску лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.
«В прогнозном периоде ожидается увеличение объемов выпуска, что будет связано с развитием не только производства отечественных аналогов импортных лекарственных препаратов, но и первичных фармсубстанций, необходимых для производства широкой номенклатуры препаратов», — подчеркнули в министерстве.
Динамика производства продукции фармацевтической промышленности (базовый вариант), % г/г
|Вид деятельности
|2023
|2024
|2025
|2026
|2027
|2027/2023
|Производство лекарственных
средств и материалов,
применяемых в медицинских
целях
|-0,4
|10,3
|9,9
|4,8
|4,8
|33,1
Источник: Минэкономразвития
Кроме того, в 2025 году начнется реализация нового национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», направленного на достижение к 2030 году высокого уровня технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Главные эффекты нацпроекта:
- создание условий для увеличения доли российских разработок в сфере медицинской науки;
- увеличение отечественных разработок оригинальных лекарственных препаратов и медицинских изделий;
- доступность для граждан передовых технологий лечения;
- влияние на рост продолжительности здоровой жизни за счет внедрения новых медицинских технологий;
- увеличение доли российских лекарственных препаратов и медицинских изделий в объеме рынка.
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