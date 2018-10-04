Минэкономразвития ставит заслон «вечнозеленым патентам» в фармотрасли

Минэкономразвития России подготовило изменения в правила государственной регистрации изобретений лекарственных средств. Соответствующий ведомственный приказ от 01.10.2018 № 527 зарегистрировал Минюст России.
Документ разработан в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Развитие конкуренции в здравоохранении», утвержденным распоряжением Правительства России от 12 января 2018 г. № 9-р.
Приказом уточнены условия патентоспособности изобретения в отношении патентования любого нового свойства или нового применения известного действующего вещества лекарственного препарата.
Вносимые изменения направлены на пресечение практики подачи на госрегистрацию в Роспатент заявок на регистрацию изобретений в фармацевтической отрасли, которые могут быть отнесены к категории «вечнозеленых патентов».
Регистрация «вечнозеленых патентов» дает заявителю необоснованное конкурентное преимущество даже в случае незначительного улучшения лекарственного препарата. Наличие такого рода патентов на рынке препятствует развитию конкуренции и дестимулирует инновационную активность разработчиков лекарственных средств.
Вносимые изменения позволят избежать «двойного» патентования уже известных композиций или их применения.
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