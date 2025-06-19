Минфин настаивает на запрете на приостановку закупок по 44-ФЗ из-за патентных споров

Патентные разногласия не должны влиять на процедуры госзакупок лекарств в рамках 44-ФЗ. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров на ПМЭФ, передает корреспондент «ФВ».

По его словам, действующее законодательство не предусматривает возможности остановки закупки зарегистрированного лекарственного препарата из-за патентных споров.

«С точки зрения закупочного законодательства, для нас была бы вообще оптимальная система вообще заказчика в патентные споры не вмешивать», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что при наличии регистрации у препарата никаких препятствий для его закупки возникать не должно. Если правообладатель считает, что его патент нарушен, он может обратиться в суд в рамках законодательства о недобросовестной конкуренции (135-ФЗ).

«Закупка идет, лекарство зарегистрировано. Какие вопросы могут быть? Если кажется, что права нарушены — есть суд, антимонопольное разбирательство. Но закупку останавливать нельзя», — отметил замминистра.

Он добавил, что в Минфин не поступало официальных уведомлений о приостановке закупок по патентным основаниям, были только письма с такими рекомендациями. Ведомство считает такую практику недопустимой.

«В 44-ФЗ таких оснований нет. Прямо сейчас проверили — нет. Если подобные случаи есть, нужно разбираться по каждому и разъяснять, что так делать нельзя», — подытожил Лавров.

Минфин не видит необходимости вносить изменения в 44-ФЗ по этому вопросу. Ведомство призывает отделить механизм допуска зарегистрированных препаратов от патентных требований и решать правовые конфликты через специализированные процедуры.

Он добавил, что за последние 4 года объем закупок лекарств по 44-ФЗ вырос в два раза, с 600 млрд до 1,3 трлн руб. А доля в общем объеме закупок — с 7 до 10%. «О чем это говорит? О том, что деньги на лекарства уж точно есть», — заключил представитель Минфина.