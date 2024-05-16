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Министр здравоохранения Крыма ушел в отставку из-за срыва поставок льготных лекарств

16.05.2024
14:00
Министр здравоохранения Республики Крым сдержал свое слово и уволился. Его отставку принял глава региона. Чиновник признал проблемы с поставками льготных лекарств и обещал сложить полномочия, если не исправит ситуацию.
Константин Скорупский | Фото: социальные сети

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении министра здравоохранения республики Константина Скорупского, пишет «Медицинский вестник».

«Мною принято решение удовлетворить заявление об увольнении министра здравоохранения, — написал Аксенов в telegram-канале. — Вчера Константин Викторович правильно поступил и доложил о том, что не доработал ситуацию. Мужское и справедливое решение, другого не будет».

Кандидатура на должность и.о. главы Минздрава Крыма будет представлена в ближайшие дни, отметил Аксенов.

Ранее Скорупский публично пообещал уйти в отставку, если не будут решены проблемы с поставками льготных лекарств в регион к 15 мая. «Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале года», — написал он в telegram-канале 24 апреля.

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