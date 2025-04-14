Министр здравоохранения Тамбовской области уволена после срыва закупок лекарств

Министра здравоохранения Тамбовской области Екатерину Юнькову уволили после служебной проверки из-за нехватки препаратов для льготного лекобеспечения. О принятии такого решения врио главы региона Евгений Первышов сообщил на оперативном совещании правительства.

В начале марта в отношении Юньковой начали проверку из-за неоднократных жалоб жителей области на качество медобслуживания, системные просчеты в организации работы сферы здравоохранения региона и срыв закупок лекарств. Нарушения выявили Росздравнадзор, прокуратура и Следственный комитет. Тогда же Юнькову отстранили от должности.

«Проверка проходила по многим блокам. Могу сказать, что вынесено четыре замечания, два выговора. Подводя итог, подписал распоряжение об увольнении министра с занимаемой должности. Всесторонняя проверка еще продолжается», — поделился Первышов.

По его словам, сейчас на пост главы регионального Минздрава уже подобраны несколько новых кандидатур, которые направлены на согласование в Минздрав России. Среди них — главные врачи тамбовских больниц.

Екатерина Юнькова возглавила ведомство летом 2024 года, сменив на этом посту Алексея Овчинникова. В начале прошлого года он стал фигурантом уголовных дел об оскорблении представителя власти, а также о незаконной охоте.