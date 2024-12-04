Минобрнауки изменило список обязательных экзаменов для абитуриентов направления «Фармация»

Министерство науки и образования утвердило перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Приказ № 820 от 27.11.2024 опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, обязательным для всех специальностей будет экзамен по русскому языку. Абитуриенты, которые планируют поступать на направление «Фармация» (код 33.05.01), также должны будут обязательно сдавать ЕГЭ по биологии и химии. Другие вступительные испытания на это направление в документе не указаны.

Эти же предметы актуальны для поступающих на специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Остеопатия» и «Медико-профилактическое дело». Сейчас поступающие на эти направления обязательно сдают химию или биологию (по выбору образовательного учреждения), а в качестве дополнительного — экзамен по физике, математике или иностранному языку.

Также признается утратившим силу приказ министерства № 722 от 06.08.2021.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2025 года и действует до 1 сентября 2029 года.