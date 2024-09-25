Минобрнауки намерено изменить список экзаменов для абитуриентов направления «Фармация»

Минобрнауки разработало перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования (бакалавриата и специалитета). Проект приказа находится на стадии публичного обсуждения до 10 октября.

Согласно документу, обязательным для всех специальностей будет экзамен по русскому языку. Для абитуриентов, которые планируют поступать на направление «Фармация» (код 33.05.01), обязательным станет также ЕГЭ по биологии и химии. Другие вступительные испытания на это направление в документе не указаны.

Сейчас для поступления на направление «Фармация» обязательным является экзамен по одному из этих предметов, он устанавливается образовательными организациями по выбору. Также по выбору вузы могут обязать абитуриентов сдавать биологию, химию, физику, математику, иностранный язык. Эти предметы актуальны, помимо «Фармации», для следующих направлений:

«Медицинская биохимия»;

«Лечебное дело»;

«Педиатрия»;

«Стоматология»;

«Остеопатия»;

«Медико-профилактическое дело».

В случае принятия документ вступит в силу 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года. Также признается утратившим силу приказ министерства № 722 от 06.08.2021.