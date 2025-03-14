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Минобрнауки предложило новый...

Минобрнауки предложило новый порядок организации дополнительного профобразования

14.03.2025
18:02
Дина Коблова
Минобрнауки вынесло на общественное обсуждение проект приказа, утверждающий новый порядок организации образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам. Документ заменит действующий приказ от 2013 года. В случае утверждения приказ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 2031 года.
Фото: 123rf.com

Минобрнауки предложило утвердить новый Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам. Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 27 марта.

Документом признаются утратившими силу приказы министерства:

  • № 499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
  • № 1244 от 15.11.2013 о внесении изменений в приказ № 499».

Документ регулирует деятельность организаций, занимающихся дополнительным профессиональным образованием (ДПО). В проекте указано, что прием на обучение по ДПО проводится на условиях, установленных локальными нормативными актами организаций, в соответствии с законодательством РФ.

К обучению допускаются лица со средним профессиональным или высшим образованием, а также те, кто еще получает такое образование. Новым документом добавляется уточнение, что программы могут быть основаны на примерных или типовых программах, утвержденных государственными органами.

Программы должны соответствовать профессиональным стандартам и квалификационным требованиям. Организации самостоятельно разрабатывают и утверждают программы, если иное не предусмотрено законом. Программы могут быть основаны на примерных или типовых программах, утвержденных государственными органами.

В проекте приказа также добавлено уточнение, что содержание программ должно учитывать квалификационные требования, указанные в справочниках, а также требования к профессиональным знаниям и навыкам, установленные федеральными законами. Кроме того, в новом документе более детально расписаны цели стажировок.

Обучение может проводиться с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. Уточняется, что программы могут реализовываться как непрерывно, так и поэтапно, включая освоение отдельных дисциплин или модулей.

Сроки программы повышения квалификации остались прежними: они должны длиться не менее 16 часов, а программы переподготовки — не менее 250 часов.

В случае утверждения приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года ‎и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

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