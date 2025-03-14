Минобрнауки предложило отчислять студентов за дисциплинарные проступки по новым правилам

Минобрнауки предложило утвердить «Порядок применения к обучающимся по образовательным программам высшего образования и соответствующим дополнительным профессиональным программам мер дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных обучающихся». Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 27 марта.

Согласно документу, меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся ‎за неисполнение или нарушение устава учебной организации, правил внутреннего распорядка (включая требования к дисциплине на занятиях и правилам поведения), правил проживания в общежитиях и других локальных нормативных актов.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к студентам ‎с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и нарушением интеллекта).

За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены следующие меры:

замечание;

выговор;

отчисление.

За каждый проступок может быть применена одна мера дисциплинарного взыскания. При ее выборе вуз должен учитывать тяжесть проступка, причины и обстоятельства, при которых ‎он совершен, предшествующее поведение студента, ‎его психофизическое и эмоциональное состояние. Также должно быть принято во внимание мнение советов обучающихся и (или) их представительных органов, советов родителей несовершеннолетних учеников.

До применения меры дисциплинарного взыскания вуз должен письменно или в электронном виду уведомить студента о необходимости представить письменное объяснение лично под подпись. Обучающийся предоставляет письменное объяснение, а также документы, подтверждающие уважительную причину неисполнения им его обязанностей, ‎в течение трех учебных дней со дня получения уведомления.

Если документы не представляются в срок, то составляется акт об отказе студента от предоставления объяснения. При этом отказ или уклонение от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия студента по болезни, из-за каникул и других уважительных причин.

Отчислить за дисциплинарный проступок могут студента старше 15 лет в случае, если другие меры не дали результата. Такое решение принимается с учетом мнения советов учеников и советов родителей несовершеннолетних.

В случае утверждения приказ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года.