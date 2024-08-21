Минобрнауки предложило заменить публикации в Scopus журналами из «Белого списка»

Минобрнауки разработало проект постановления правительства «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Документ проходит стадию общественного обсуждения до 4 сентября.

Проект предлагает внести изменения в требования к применению препаратов офф-лейбл (использование лекарств вне клинического протокола), утвержденные постановлением № 1799 от 27.10.2023. Согласно этому документу, включение препарата офф-лейбл в стандарты медпомощи детям и клинические рекомендации допускается, если эффективность и безопасность применения подтверждаются данными научных исследований и (или) описаниями клинических случаев в научных изданиях, размещенных в базе данных Российского индекса научного цитирования, и (или) в базах данных Scopus или Web of Science. Проектом приказа Минобрнауки предлагается заменить слова «международных базах данных «Scopus» или «Web of Science» заменить словами «журналах «Белого списка».

Кроме того, министерство предложило также заменить наличие не менее пяти публикаций в течение последних пяти лет в базах данных Web of Science или Scopus на такое же число публикаций за такое же время в «Белом списке» в правилах предоставления, переоформления, подтверждения и отмены разрешения на применение медизделий, которые предназначены для диагностики заболеваний путем проведения исследований образцов биологического материала человека вне его организма. Речь идет о постановлении правительства № 2026 от 24.11.2021 ‎«О незарегистрированных медицинских изделиях для диагностики in vitro».

Web of Science и Scopus — наиболее цитируемые и престижные платформы для опубликования статей о научных разработках и исследованиях. Материалы там размещаются на коммерческой основе, из-за чего в российском научном сообществе неоднократно поднимался вопрос о необходимости развития собственных баз данных.

Мораторий на учет публикаций в зарубежных журналах был введен российским правительством в марте 2022 года. В ноябре прошлого года запрет на требование учета индексации публикаций ученых в Scopus и Web of Science при оценке результативности научных программ и проектов был продлен постановлением правительства № 1891 от 10.11.2023 до конца 2024 года.